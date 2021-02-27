شرطة رأس الخيمة تحتفل بالابتكار والمبدعين

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظمت شرطة رأس الخيمة ورشة تفاعلية للاحتفال بابتكاراتها من خلال تسليط الضوء على المبتكرين والمبدعين.

وأشاد العميد محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، خلال حضوره الورشة عن بعد بمتابعة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة ودعمه المتواصل للابتكار ضمن استراتيجية وسعي القيادة لتقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة،.

أدار الورشة العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير مركز التدريب، واستضاف فيها المهندس سيزار مكرزل، مدير أول الاستشارات الحكومية وقائد فريق الابتكار، وبحضور العقيد ركن عبد الله بن سلمان، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وعدد كبير من الحضور والمهتمين.

تناولت الورشة أهمية وجود استراتيجية خاصة للابتكار من خلال خطة عمل وتوجه واضح.

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