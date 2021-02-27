الأيرلندي سام بينيت بطل «مرحلة دبي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توج الأيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي بلقب المرحلة السادسة من طواف الإمارات «مرحلة دبي»، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وقطع سام بينيت مسافة السباق البالغة 165 كلم في 3 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية.

وبعد منافسة قوية من أبرز الدراجين المتخصصين في سباقات السرعة العالميين أمثال الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي الذي حصل على المركز الثاني والألماني باسكال ايكرمان دراج فريق هانزغروهي صاحب المركز الثالث والهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي حصل على المركز الرابع والكولومبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات على المركز الخامس، والإيطالي نيزولو جياكومبو دراج فريق كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي.

انطلقت المرحلة السادسة من جزر ديرة، واتجه الدراجون إلى قلب دبي عبر شارع الخليج ثم شارع بني ياس لإبراز المعالم الحضارية والتاريخية لدانة الدنيا، ثم انتقل الطواف إلى شارع ند الحمر وشارع رأس الخور لتظهر اللقطات التلفزيونية مجموعة من الصور الجميلة لمنطقة دبي كريك هاربور وميناء خور دبي إلى جانب محمية راس الخور للحياة البرية ومنطقة فستيفال سيتي مروراً بمضمار ميدان أكبر مضامير سباقات الخيل في العالم وبرج خليفة، كما أظهر مسار المرحلة السادسة العديد من المعالم السياحية الأخرى لدبي مثل موتور سيتي وفندق برج العرب وعين دبي وسكاي دايف ومحمية المرموم.

صدارة

ونجح السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 في الاحتفاظ بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 45 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، ليحكم قبضته على لقب النسخة الثالثة للطواف في انتظار الحسم بشكل رسمي بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم.

الثالث

وواصل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب احتلال المركز الثالث في الترتيب العام بفارق زمني يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوجاتشار، وكذلك احتفظ الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.54 دقيقة عن المركز الأول و حل الأمريكي بويليس نيلسون دراج فريق بايك اكسشينج في المركز الخامس بفارق 1.56 دقيقة والدنماركي ماتياس يانسن دراج فريق تريك سيجافريدو الأمريكي في المركز السادس بفارق 2.47 دقيقة.

القمصان الملونة

احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة السادسة لمتصدر الطواف بالزمن الذي يحظى برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل بفارق زمني قدره 1.49 دقيقة عن البرتغالي جواو ألميدا وبفارق 1.56 دقيقة عن الأمريكي بويليس نيلسون.

فيما استعاد الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات محققاً 57 نقطة ومتقدماً بنقطتين عن تادي بوجاتشر صاحب المركز الثاني وخطف توني جالوبين دراج فريق «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة متقدماً على البلجيكي توماس دي جندت دراج فريق لوتو سوتودال صاحب المركز الثاني بـ 18 نقطة وعلى جواو ألميدا الذي حل ثالثاً بـ16 نقطة.

مراسم التتويج

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة السادسة ومتصدري الطواف في منطقة «ذا بوينت» بجزيرة نخلة جميرا، حيث قام سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج بطل المرحلة سام بينيت، وتوج العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي وأحمد الشامسي ممثل شركة أدنوك تادي بوجاتشر بالقميص الأحمر.

فيما توج سعادة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية وعمار محمد ممثل اتصالات ديفيد ديكر بالقميص الأخضر وقام محمد القاسم المدير الإداري في نخيل وعايد عدوان المدير العام لبريتلينغ للساعات لمنطقة الشرق الأوسط بتتويج بوجاتشر بالقميص الأبيض، وتوج ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، بتتويج توني جالوبين بالقميص الأسود.

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