مطر الطاير: نقدم للعالم صوراً من روعة وطننا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضل سموه بمتابعة جانب من المرحلة السادسة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية التي أقيمت في دبي، وشارك فيها نخبة الفرق العالمية يتنافسون في الطواف الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط ضمن الفئة العالمية لمسافة 165 كيلومتراً.

وقال إن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متابعة الدراجين أثناء مشاركتهم في مرحلة دبي في كل عام يؤكد اهتمام ودعم سموه للطواف، وتحفيز المشاركين فيه على تقديم أفضل أداء وأقوى تنافس، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً في المجتمع، وتأثيراتها الإيجابية الكبيرة على صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع، وقدرتها على المشاركة في حركة التنمية بكفاءة عالية ونشاط وعزيمة، كما أن حضور سموه يمثل رسالة بأهمية مواصلة العمل في هذا المجال وتعزيز المكتسبات التي تحققت بمكاسب جديدة تساهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة نحو أبناء الوطن وجميع من يعيش على أرضه الطيبة.

وأضاف: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حرصنا على اختيار مسار المرحلة الممتدة لمسافة 165 كيلومتراً لكي يشهد إضافات جديدة هذا العام من خلال المرور بالعديد من المناطق السياحية والمعالم الحضارية الجديدة في دبي.

حيث إن الطواف الذي انطلق من العاصمة أبوظبي يعد وسيلة مهمة لنقدم للعالم صوراً من روعة وطننا ومعالم من النهضة الواسعة التي يشهدها وتميزه في جميع المجالات».

وأضاف معاليه: «عجلة التنمية مستمرة لدينا، والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية تشهد إضافات مستمرة في كل عام، ولذلك فإن الدرّاجين مروا بمناطق مختلفة في دبي منها الجديد الذي تم إضافته للطواف للمرة الأولى ومن بينها جزر ديرة والمناطق السكنية والتجارية الحديثة في منطقة راس الخور، التي يتم فيها حالياً تشييد أطول برج في العالم.

وكذلك المناطق التي اعتاد المشاركون المرور بها وأصبحت من سمات الطواف وهي منطقة ديرة ومناطق جميرا والصفوح ومنطقة المارينا وجزر جميرا ومحمية المرموم، وغيرها العديد من المناطق الفريدة التي أبهرت العالم بروعة تصميمها ودقة تنفيذها».

مكانة عالمية

وختم معالي نائب رئيس مجلس دبي الرياضي «أصبحت دبي تحتل مكانة عالمية مرموقة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ووجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة المتكاملة بفضل توفر المضامير ذات المواصفات العالمية في مناطق مختلفة منها، كما أصبحت ممرات ومضامير الدراجات الهوائية والجسور الخاصة بها من السمات المميزة لدبي من أجل إتاحة الفرصة للجميع لممارسة رياضة الدراجات الهوائية بأمان وسهولة، وقد انعكس كل هذا على حيوية ونشاط وصحة أفراد المجتمع، وكذلك على مشاركتهم في الفعاليات الرياضية المختلفة ومتابعة الطواف ومشاهدة نجومهم المفضلين وهم يجوبون مناطق الدولة كافة».

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