عارف العواني: القيادة الرشيدة وراء النجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على تشريف سموه للمرحلة السادسة من الطواف مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة دائماً تقف وراء النجاحات التي تتحقق في كل الأحداث التي تستضيفها الدولة وهو ما يحملنا المزيد من المسؤولية من أجل مواصلة السير في الاتجاه نفسه والتأكيد دائماً أن الإمارات عاصمة الأحداث والبطولات في العالم رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وعبر العواني عن سعادته بوصول الطواف إلى المرحلة الأخيرة وقال: النجاحات التي حققتها المراحل السابقة للطواف والوصول إلى نقطة النهاية هي رسالة إلى العالم أن الإمارات قادرة على استضافة أي حدث تحت أي ظروف والأهم أن صورة الإمارات الحضارية والسياحية والتاريخية ظهرت أمام العالم من خلال النقل المباشر للطواف وأيضاً من خلال اللاعبين الذين يمثلون أكثر من 30 جنسية مشاركة في الطواف، ونوجه الشكر إلى جميع اللجان العاملة على مدار أيام الطواف على كل ما قدموه من جهد للخروج بهذه الصورة المشرفة.

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