البطل: سباق مثير وصعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الإيرلندي سام بينيت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الثانية، مؤكداً أن الفوز بمرحلة جديدة من الطواف كان أمراً ضرورياً لنا، رغم أن هذه المرحلة كانت صعبة ومثيرة، لأن فيها سرعات مختلفة وأيضاً رياح متقطعة، وكان من الصعب أن تحدد شكل السباق من بدايته، وكان صعباً في الأمتار الأخيرة، ولكن زميلي مايكل موروكوف ساعدني كثيراً قبل خط النهاية بحوالي 150 متراً ووضعني في المكان المثالي للانطلاقة وحسم الصدارة، ونطمح في مواصلة الانتصارات بالمرحلة الأخيرة من الطواف.

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