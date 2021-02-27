بوغاتشر: دافعنا عن القميصين بشراسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات، والذي احتفظ بالقميصين الأحمر لمتصدر الطواف، والأبيض لأفضل دراج شاب: دافعنا عن القميصين بشراسة وقمنا بعمل جماعي رائع، نقترب من خط النهاية وكانت نتائجنا جيدة على مدار المراحل السابقة، وسعيد بالاستمرار في الصدارة لمرحلة أخرى، وكان السباق السادس محموماً والمنافسة قوية والسرعة عالية، والأهم أنني تمكنت من البقاء في مجموعة المقدمة للحفاظ على الصدارة، وأطمح لأن تكون المرحلة الأخيرة من السباق مشابهة لما حدث في المرحلة السادسة، والأهم أن أتجنب كل الضغوط عندما أخوض المرحلة الأخيرة.

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