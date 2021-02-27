محمد بن راشد: طواف الإمارات يعكس المكانة المرموقة لدولتنا الحبيبة

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس جانباً من منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على مدى سبعة أيام بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً من عدد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات.

وتابع سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي السباق عند نقطة انطلاقه من دوار بو كدرة وحتى برج خليفة وصولاً إلى نخلة جميرا في دبي.

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدراجين الذين أمضوا ستة أيام في المنافسات على أن يختم السباق اليوم في العاصمة أبوظبي متمنياً لهم سموه النجاح والفوز الذي يسعى إليه الجميع.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة للشباب الوطنيين إلى جانب الفرق الأجنبية في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وعدّ سموه رياضة ركوب الدراجات الهوائية من أصعب الرياضات وأقساها لأنها تتطلب لياقة بدنية عالية وصبراً وطول نفس ومثابرة حتى يستطيع الدراج الدخول والمشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

إشادة

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث على أرض الإمارات والذي طاف معظم إمارات ومناطق الدولة ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.

شهادة



وعدّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة النسخة الثالثة من هذا السباق العالمي شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لشباب الوطن بأنهم قادرون على تنظيم وإدارة هذه الفعالية بكفاءة عالية وأن لهم باعاً طويلاً في تنظيم مثل هذه البطولات والمنافسات والفعاليات الدولية على أرض دولتنا الحبيبة.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في متابعة فعاليات البطولة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

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