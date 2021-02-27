انطلاق الدورة الثالثة من «هاكاثون الصحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من هاكاثون الصحة، بتنظيم كل من دائرة الصحة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي.

ويستضيف الهاكاثون - الذي تمتد فعالياته ليومين افتراضياً - عدداً من المتحدثين من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة الصحة أبوظبي، وأطباء أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات، لتسليط الضوء على موضوعات مختلفة من خلال جلسات نقاشية وأنشطة جماعية تركز على الحمل الآمن والصحي.

حرص

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: حرصنا على تنظيم هاكاثون الصحة بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات الذي يأخذ هذه المرة منعطفاً مختلفاً بتركيزه على المشكلات التي تصاحب الحمل وإيجاد الحلول التي يمكن أن تساعد في إدارة مضاعفات أثناء الحمل والحد من خطر حدوثها.

وأضاف أن هاكاثون الصحة يركز في كل دورة على موضوع طبي بهدف تحفيز العمل الإبداعي والابتكاري وتشجيع القطاعات الصحية في أبوظبي على ابتكار برامج متطورة من شأنها أن تساهم في تطوير مستويات الخدمات المقدمة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخدمات التخصصية.

من جانبه قال مجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، إن المجموعة ممثلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مراكز هيلث بلاس ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تركز على تشجيع المبتكرين.

تميز

من جهته، قال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إن مستشفى دانة الإمارات من أول المستشفيات التي خصصت قسماً للابتكار والتميز منذ أكثر من عامين، ما يشجع العاملين من الأطباء والفنيين على إبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم، والتي يتم تنفيذها في مختلف أقسام المستشفى.

تأتي الفعاليات تحت عنوان «هاكاثون الطريق إلى الحمل الآمن» بدعم من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة الصحة أبوظبي والشرقية المتحدة للخدمات الطبية ومايكروسوفت، ويستهدف المبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي من مبرمجين ومصممين وخبراء بيانات.

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