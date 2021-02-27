محطة الختام في كاسر الأمواج اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الثالثة من الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة، والتي تبلغ مسافتها 147 كلم، والتي تنطلق من ياس مول بأبوظبي، وتنتهي عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي لتتويج الفائز بلقب السباق العالمي.

وتمر المرحلة الأخيرة بعدد من المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي منها جزيرة ياس وعالم فيراري وحلبة ياس وجامع الشيخ زايد الكبير ومدينة زايد الرياضية وجزر السعديات والحبيل ونوراي والريم والماريا ومتحف اللوفر وبرج محمد بن راشد وسوق أبوظبي العالمي وقصر الحصن وكورنيش أبوظبي ومارينا مول، ثم خط النهاية عند كاسر الأمواج.

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