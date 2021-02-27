الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع 3 اتفاقيات شراكة

المصدر: أبوظبي-البيان

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها الناجحة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) للعام 2021 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت مظلة الجناح السعودي.

وقد شهد جناح الشركة في المعرض توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة رئيسية، وتشريف نخبةٍ من كبار الشخصيات، واستعراض أحدث التقنيات العسكرية والدفاعية، وكذلك مشاركة الشركات التابعة لـ SAMI.

وخلال المعرض الذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام، وقعت شركة SAMI عدداً من اتفاقيات التعاون مع شركات عالمية وجهات حكومية. في اليوم الأول، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع «لوكهيد مارتن» الأمريكية أكبر شركة للأنظمة العسكرية في العالم، وذلك لتطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة البحرية والأرضية العسكرية.

أما في اليوم الثاني، فدخلت الشركة في اتفاقية تعاون مع شركة «نمر» الإماراتية التابعة لشركة «إيدج» للتعاون المشترك على العربات العسكرية والأمنية المدرعة، في أول اتفاقية صناعات عسكرية بين شركة سعودية وإماراتية. كما وقعت الشركة اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون شركة SAMI الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة في العام 2022.

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