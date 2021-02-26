«مجموعة مستشفيات ميدكير» تنضم إلى بطاقة إسعاد وتقدم خصومات 30%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة مستشفيات ميدكير» عن إقامة شراكة بينهما، تنضم بموجبها المجموعة والمرافق التابعة لها إلى برنامج الخصومات «إسعاد».

وستقدم مجموعة مستشفيات ميدكير إلى حاملي بطاقة إسعاد خصماً حصرياً بنسبة 30% على الخدمات الطبية في مستشفياتها وعياداتها، وخصماً بنسبة 15% على خدمات الجلدية والتجميل، بالإضافة إلى جميع الخدمات الطبية الغير مغطاة بالتأمين التي تقدمها المجموعة في فروعها في إمارتي دبي والشارقة، بالإضافة إلى جميع فروع العيادات الطبية التابعة لها..

وقالت الأستاذة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد إن تعاقدنا مع «مجموعة مستشفيات ميدكير» يعد من التعاقدات المميزة في الجانب الصحي كونه يشمل شبكة تتكون من عدد 4 مستشفيات مُتعددة التخصصات، و 4 مراكز متخصصة، و 9 مراكز طبية متكاملة بجميع مرافقها، وبخصومات مميزة وحصرية.

وتابعت أن التعاقد يُعد إضافة جديدة إلى باقة الخيارات المميزة الخاصة بالمستشفيات المرموقة التي تتعاقد معها لجنة بطاقة إسعاد، مؤكدةً أنه يتم اختيار أفضل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية للتعاقد معها والحصول على عروض جيدة يستفيد منها كل من يحمل بطاقة «إسعاد».

من جانبها، قالت هناء تيسير، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد، إن انضمام «مجموعة ميدكير» يُسعد حاملي بطاقة إسعاد، وذلك لما تتنوع به هذه المجموعة من خدمات صحية متنوعة وممتازة، مشيرة إلى أن القطاع الصحي في لجنة بطاقة إسعاد قطع شوطاً ممتازاً في هذا المجال وأصبح لديه اتفاقيات وعقود مع عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة وخارجها.

وقدمت تيسير الشكر إلى «مجموعة مستشفيات ميدكير» على انضمامها إلى برنامج إسعاد، مبينةً أنه يمكن الاطلاع على كل عروض القطاع الصحي وعروض اللجنة بشكل عام من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد».

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