الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح "الأحد" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند 02:33 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا.. ويحدث المد الأول عند 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 20 80 40

دبــي 23 21 80 45

الشارقة 25 21 85 40

عجمان 27 21 80 30

أم القيوين 25 18 80 30

رأس الخيمة 25 21 85 30

الفجيرة 32 22 65 25

العين 27 19 95 40

ليوا 25 18 85 40

الرويس 24 18 75 45

السلع 23 17 75 45

دلما 22 18 75 45

طنب الكبرى 23 19 80 40

طنب الصغرى 23 19 80 40

أبو موسى 23 19 80 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز