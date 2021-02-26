حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن زايد يقدمون التهاني

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «بمشاعر المحبة والأخوة نبارك للكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، للكويت وأهلها مكانة خاصة في القلوب وتجمعنا علاقات أخوية وروابط مشتركة منذ القدم، ندعو الله أن يديم على الكويت الأمن والأمان والرخاء والمزيد من الإنجازات في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح».



ودون سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في حسابه على «تويتر»: «نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولأهل الكويت الكرام، العيدَ الوطني الستين..أدام الله على الكويت الاستقرار والعطاء».



وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة عبر«تويتر»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الستين، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار».



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