محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب أهل الكويت محفور في قلوبنا وعلاقتنا تاريخية

المصدر: دبي- البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ60 للكويت، الذي يصادف الـ25 فبراير من كل عام، وأضاف سموهما: سيبقى حب أهل الكويت محفوراً في قلوبنا وعلاقتنا بالكويت تاريخية.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة في حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني الـ60.. نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة.. 60 معلماً إماراتياً أضاء بهذه المناسبة.. وستبقى إضاءات الكويت جزءاً من وطننا.. وسيبقى حب أهلها محفوراً في قلوبنا.. حفظ الله الكويت».



ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حسابه الرسمي على «تويتر»: «خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.. تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة».



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