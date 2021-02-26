مكتوم بن محمد: للكويت في قلب كل إماراتي مكانة خاصة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائـب حاكم دبي، أن للكويت في قلب كل إماراتي مكانة خاصة ومحبة خالصة وتربطنا بشعبها صلة القربى، جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر».



«للكويت في قلب كل إماراتي مكانة خاصة ومحبة خالصة. تربطنا بشعبها صلة القربى، ويربطنا بتاريخها وحاضرها ومستقبلها مصير مشترك. نهنئ سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وشعب الكويت باحتفالاتها الوطنية. سلِمت الكويت للمجد، ودامت وطناً للسلام».



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