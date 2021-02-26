ربدان 8 × 8 أول آلية تدمج نظام «EOS» للتحكم الآلي بالأسلحة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة «الجسور» المتخصصة في مجال الآليات المدرعة في الإمارات والمورد الحصري لآلية ربدان 8 في 8 القتالية، أمس عن تعاونها مع شركة «EOS» للأنظمة الدفاعية، شركة التكنولوجيا الأسترالية الرائدة التي تعمل في أسواق اتصالات الأقمار الصناعية والدفاع والفضاء.

وتتضمن الشراكة تجهيز آلية للمرة الأولى بنظام «R800» نظام التحكم الآلي بالأسلحة الذي يمتاز بأدوات غيمبال خفيفة الوزن وتطبيقات كهروضوئية متقدمة، والتثبيت التحويلي وخيارات متعددة لتركيب الأسلحة.

بينما يسجل القطاع ارتفاعاً عالمياً في الطلب على محطات الأسلحة التي توظّف إمكانات البرج متوسط العيار كامل الحجم التوظيف الأمثل بعيداً عن القيود التي تفرضها الهياكل الضخمة الثقيلة المعدة للاجتياح، يلبي نظام (EOS) للتحكم الآلي بالأسلحة (R800) الطلب المتزايد على المعدات العسكرية المتطورة، بينما يضع معايير جديدة للقوة النارية الأخف وزناً من غيرها بكثير في نفس الفئة.

نظام

ويستخدم نظام (R800) الواجهة نفسها التي تستخدمها أنظمة (EOS) الأخرى للتحكم الآلي بالأسلحة، ويمتاز بإمكانات قياسية متطورة ويتمتع بقدرة إضافية على تركيب مدفع (Mk44S) 30×173 ملم مع إمداد مزدوج بالذخائر بالإضافة إلى مدفع رشاش مثبت بطريقة محورية ومجموعة صواريخ للدفاع الجوي أو مضادة للدبابات. وتسمح إضافة (Mk44S) للنظام بالاستفادة من مدى وفاعلية الذخائر المتاحة عيار 30×173 ملم.

مثلما يوحي الاسم، يزن (R800) 800 كلغ مع حركة جانبية 360 وارتفاع من +55 حتى -30. ويتوافق نظام التحكم الآلي بالأسلحة مع الآليات المجنزرة والمدولبة، مثل ربدان 8×8، ويحتوي على وحدة استشعار للدفع المباشر تقلل الاهتزاز عالي التردد للمركبة والطريق نتيجة تشوش صور فيديوهات المشغل. علاوة على ذلك، يحتوي نظام التحكم الآلي بالأسلحة على العديد من المستشعرات مثل كاميرا نهارية وكاميرا حرارية ومحدد مدى بالليزر آمن على العين.

وقد صُمم نظام (R800) بحيث يتحمّل التضاريس والظروف البيئية القاسية، مع إمكانات تسمح للجنود بالعمل والمراقبة من موقع محميّ باستخدام ليزر وبصريات ليلية ونهارية دقيقة ومستقرة. ويستطيع النظام الكشف عن الأهداف والاشتباك معها من مسافات تصل إلى 3 كلم بدقة متزايدة وأضرار جانبية محدودة.

خبرة

وقال فهد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الجسور»: «تتمتع شركة (EOS) بخبرة طويلة قوامها عشرات السنين في تصنيع الأنظمة الدقيقة التي تتنوع استعمالاتها في تلبية الاحتياجات المعقدة للمستخدم النهائي. يسرّنا أن نكون السباقين في هذه الفئة من الآليات إلى دمج الجيل الجديد (R800) في أسطولنا من آليات ربدان 8×8. ونؤمن بأن هذا التعاون مع (EOS) سيعود بالنفع المتبادل على أصحاب المصلحة وشركاء أعمالنا الموثوقين».

من جانبه، قال عبد الرحمن البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة (EOS) للتقنيات المتقدمة في دولة الإمارات: «تفخر (EOS) بعقد شراكة مع «الجسور» من أجل تزويد السوق بهذا الجيل التالي المتطور من أنظمة التحكم الآلي بالأسلحة. إن (R800) نظام شامل وفعال يمتاز بتحديث قدرات التسلح في الآليات دون التأثير على الحمولة أو الحاجة إلى تعديلات واسعة في منظومة البرج الكاملة».

وتركز شركة «الجسور» على تلبية المتطلبات المنوعة للآليات المدرعة في الإمارات، وتكمن رؤيتها في تصنيع آليات برية تساعد على الإيفاء بالاحتياجات المستقبلية لسوق الإمارات المحلية وأسواق التصدير.

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