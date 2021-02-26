«ستريت» تكشف عن 4 قوارب إماراتية جديدة خلال «نافدكس»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كشفت مجموعة ستريت الإماراتية الرائدة في مجال تصنيع المركبات المدرعة، أمس، عن إطلاق أربعة قوارب تم تصميمها وبناؤها بشكل كامل في الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021».

وقال غيرمان جوتوروف رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستريت»: «نحن فخورون بعرض جودة وخبرة «مجموعة ستريت» من خلال القوارب الأربعة التي تعرض لأول مرة خلال معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» وتشمل الإصدارات الجديدة القارب PB - 850، وHC - 9، وAB - 950، وLC-1040».

مهام

وحول خصائص مهام القوارب الجديدة يشرح جوتوروف: «القارب PB - 850، متعدد الأغراض سريع التدخل، تبلغ سرعته 40 عقدة، شبه مدرع بمسامير مثبتة لحماية الطاقم مصمم لتثبيت رشاش ودرع مع قوس يسمح للجنود القفز من جميع الجوانب وتنفيذ المهام على الشاطئ ثم العودة بسهولة. يسمح الهيكل القوي لـ HDPE Hull، على الرغم من أنه ليس مقاوماً للرصاص، إلا أنه قد يصاب بأضرار محدودة.

والقارب الهوائي AB950 مناسب تماماً لمناطق السحب الضحلة أو المياه السريعة، الذي يستطيع الوصول إلى مناطق مياه السحب الضحلة التي يتعذر الوصول إليها عادةً بواسطة القوارب العادية. مزود بمحرك شيفروليه V8 LSA فائق الشحن، ويتمتع القارب بمستوى حماية ضد الطلقات BR6 بشكل كامل، مصمم لتثبيت رشاش وبرج، مما يجعله مثالياً للدوريات في الأنهار والبحيرات.

والقاربان الآخران اللذان تم إطلاقهما خلال «نافدكس 2021» هما HC-9 - هو قارب متعدد الأغراض مصمم ليناسب تضاريس متعددة؛ مما يسمح للطاقم بالاستجابة للمواقف التي تتطلب عادة فرق دعم متعددة المهام؛ وقارب LC1040 مصمم من مادة البولي إيثلين العالي الكثافة مع كابينة من الألمنيوم، مع كونسول مدرع يتمتع بمستوى حماية ضد الطلقات BR6 من خلال طلاء باليستي إضافي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز