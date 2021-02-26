محمد البواردي يبحث التعاون مع نائب وزير الدفاع التشيكي

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - في مكتبه بمعرض «آيدكس 2021» - توماس كوبنسكي نائب وزير الدفاع التشيكي للتعاون الصناعي والوفد المرافق، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.



ورحب معاليه بالضيف وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة.



وقال معاليه، إن معرض «آيدكس» يعد فرصة للالتقاء والتواصل مع الشركاء لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.



من جانبه أكد نائب وزير الدفاع التشيكي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في الشؤون العسكرية، وأثنى على مستوى تنظيم معرض الدفاع الدولي آيدكس هذا العام بالرغم من ظروف جائحة كورونا.



وتفقد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عدداً من الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس.



وأكد معاليه خلال جولته، تميز معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام في عرض آخر التطورات واستقطاب كبرى الشركات العالمية لتشارك بأحدث منتجاتها من أنظمة ومعدات وفرصة مهمة للتعرف على أحدث ما أنتجته الشركات العالمية.



وأثنى معاليه على مستوى تنظيم المعرضين اللذين حققا نجاحاً ملحوظاً ونمواً هائلاً منذ انطلاقهما، ودورهما الفاعل في التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.



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