«توازن» يدعم شركة تروس سيز الهندسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقع مجلس التوازن الاقتصادي والذي يضطلع بدور أساسي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات وشركة تروس سيز الهندسية مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط الشركة لتطوير تقنيات إنتاج الماء من الهواء بغرض استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية.



وتتميز هذه التقنية لشركة سيز السويسرية ـ والحاصلة على أكثر من أربع براءات اختراع ـ بتطورها التكنولوجي واستخدامها أحدث التقنيات الهندسية لإنتاج المياه من الهواء.



وقع المذكرة كل من زعل زايد المنصوري المدير التنفيذي للتطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي وعلي الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية في جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرضي أبوظبي الدولي للدفاع (أيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021) واللذين أقيما بأبوظبي.



وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي بموجب المذكرة، بدعم الخطط الطموحة لشركة تروس سيز الهندسية لإنشاء وتصنيع مولدات إنتاج المياه من الهواء للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة سيز السويسرية.



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