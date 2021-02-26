21 مليارآ إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

شهد اليوم الختامي من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 20 صفقة بقيمة 904.2 ملايين درهم، بواقع 15 صفقة محلية و5 صفقات عالمية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان 20.957 مليار درهم على مدار الأيام الخمسة الماضية.



واستقطب المعرضان حتى نهاية اليوم الأخير ما يزيد عن 62.445 زائر من جميع أنحاء العالم، فيما تم حجز نحو 75% من المساحة المخصصة للمعرض في 2023.



وبلغت نسبة رضا الزوار والعارضين لـ «آيدكس» و«نافدكس» 96% والتي تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات.



وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2021 - خلال مؤتمر صحفي- اختتام الدورة الـ 15 لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس» و الدفاع البحري «نافدكس» 2021 في أبوظبي والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».



حضر المؤتمر اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها.



دورة استثنائية



وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: «لقد شهدنا هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرضي»آيدكس«و»نافدكس«والتي نجحت بترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة استقطبت العالم رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، حيث أثبتت الصناعات الدفاعية التي سلط المعرضان الضوء عليها أنها قاعدة الأساس لتعزيز مسيرة التطوير في قطاعات التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة ومواكبتها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف أن دعم القيادة الرشيدة اللامحدود وثقتها بقدرة أبنائها على تنظيم واستضافة العالم هنا في أبوظبي، كانت من أسباب النجاح الذي شهدناه خلال الأيام الخمسة الماضية.



الإجراءات الاحترازية



وأوضح أن أبرز ما تحقق في هذه الدورة، هو حرص اللجنة العليا على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين والعارضين والزوار، ليشكل هذا الحدث منعطفاً جديداً ينبئ بعودة نشاط قطاع سياحة الأعمال في الدولة، ومواصلة دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات بمنتجات وطنية تغطي احتياجات الدولة من جهة، وتصل إلى أسواق جديدة.



وثمّن جهود جميع الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث، من إعلاميين ومنظمين وشركاء استراتيجيين، واللجان التنظيمية إلى جانب خط الدفاع الأول الذين كانوا مع الحدث لحظة بلحظة، وأجروا الفحوصات الدورية في مختلف المواقع والمرافق لتسهيل دخول الوفود إلى المعرضين، وليسهموا في تحقيق جهود الدولة الرامية للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.



الثقة والتفاؤل



وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي:»مرة أخرى أثبتت دولة الإمارات قدراتها ومكانتها التنافسية العالمية باستضافة وتنظيم فعاليات دولية واستراتيجية، واليوم نختتم فصلاً جديداً عنوانه الثقة والتفاؤل، فدولة الإمارات تقود مرحلة التعافي المستدام من جائحة كوفيد – 19، حيث ارتأت قيادتها الرشيدة بعد الدراسات المستفيضة للمؤشرات باستضافة المعرض في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم باستراتيجية ومعايير مختلفة عن باقي الدورات السابقة للمعرض«.



واعتبر استضافة دولة الإمارات أكثر من 110 وفود دولية من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، يبرهن على ثقتهم بدولة الإمارات وإدراكهم لأهمية هذا القطاع، حيث أصبح معرضا»آيدكس«و»نافدكس«منصة عالمية لأحدث التقنيات الدفاعية والأمنية وبوابة عبور دولية نحو الشراكات الاستراتيجية ورسم المستقبل وتوقيع الصفقات الكبرى.



وأضاف:»شهدنا خلال هذه الدورة تسجيل أعلى قيمة صفقات للقوات المسلحة الإماراتية في تاريخ المعرض، حيث ستلعب دوراً محورياً لتصميم الخطط بعيدة المدى وتطبيق الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية في للمستقبل عبر تبني أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة«.



رضا الزوار



وكشف حميد الظاهري عن حجز 75% من المساحة المخصصة للمعرض في 2023، مشيراً إلى استقطاب المعرضين حتى نهاية اليوم الأخير ما يزيد عن 62.445 زائر من جميع أنحاء العالم، والأمر الذي يعكس الأهمية الكبرى التي يتمتع بها المعرضان على أجندة الفعاليات العالمية المتخصصة، وهو انجاز يتجسد في القدرة على الترحيب بالعالم مجدداً.



وقال:»شهدنا اليوم ختاماً لدورة كانت بشهادة جميع المشاركين والعارضين والزوار أحد أنجح الفعاليات العالمية التي تم تنظيمها خلال هذه المرحلة، حيث استطعنا من خلال تنظيم المعرضين تلبية وتجاوز تطلعات المشاركين والعارضين والزوار على حد سواء«.



وأضاف أن نسبة رضا الزوار والعارضين لـ»آيدكس«و»نافدكس) وصلت إلى 96% والتي تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. كما لاقت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها أدنيك استحسان الزوار والعارضين والمتخصصين في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات.



وأشار إلى أنه وفق استبيانات العملاء خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض أعرب 98% من المشاركين والزوار عن رضاهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، فيما قال 99% من المشاركين إنهم يشعرون بالأمان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك لتطبيق حزمة من التدابير الاحترازية في المعرضين، وهو ما اعتبره الظاهري بمثابة تجربة ناجحة، وستسهم دروسها المستفادة في تحفيز قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة على الصعيدين المحلي والدولي.



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