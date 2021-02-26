«كراكال» للأسلحة الخفيفة تستهدف التوسع في السوق الآسيوي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي في شركة «كراكال» المتخصصة بتصنيع الأسلحة الخفيفة وتعد جزءاً من قطاع الصواريخ والأسلحة في إيدج، إن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية وخصوصاً السوق الآسيوي في ظل مساعيها لإظهار القدرات التصنيعية الإماراتية في المجال الدفاعي.



وأضاف العامري، في تصريحات خاصة لــــ «البيان» على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، أن الشركة متخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة وتشمل المسدسات، والبنادق المدمجة الرشاشة، والبنادق الهجومية، والبنادق القناصة من جميع العيارات المختلفة، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تنتج لتتحمل الظروف المناخية القاسية لمنطقة الشرق الأوسط من حيث الحرارة والرطوبة والأتربة، وهو ما أسهم في زيادة جودة المنتج لينافس بقوة في الأسواق العالمية.



السوق الهندي



وأشار إلى أن الشركة لديها فرع في ألمانيا يغطي أوروبا وأيضاً فرع في أمريكا يغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، فيما تنظر بعين الاعتبار إلى السوق الآسيوي ولديها اهتمام كبير بالسوق الهندي، كما تستهدف إندونيسيا وكوريا الشمالية، حيث بدأت بالفعل في استعراض منتجاتها هناك.



وأوضح أن قطاع التصنيع بشكل عام يواجه العديد من التحديات، بينما يواجه قطاع التصنيع الدفاعي تحديات أكبر، منوهاً بأن الشركة تتلقي دعماً مستمراً من شركتها الأم «إيدج» وهو ما يذلل جميع الصعاب والتحديات.



وأشار الرئيس التنفيذي في شركة «كراكال»، إلى أن الشركة تعرض خلال معرض «آيدكس» العديد من المنتجات المتطورة بمختلف الأنواع، ولكنها خلال الأيام الماضية أكد منتجان رائدان قدرة الشركة على الابتكار وسرعتها في تلبية متطلبات السوق، موضحاً أن المنتج الأول هو مسدس الجيل الثاني «CARACAL F Gen II» والبندقية شبه الأتوماتيكية «CSA338».



أداء



وأوضح أن المنتجين الجديدين يمثلان قمة الابتكار والأداء والموثوقية، بما يدعم سمعة «كراكال» كشركة عالمية رائدة في تصنيع الأسلحة الدقيقة، تحافظ على صدارتها في الابتكار وتطوير المنتجات، حيث يمثل السلاحان معاً تطورات مهمة على صعيد التكنولوجيا والتصنيع لغايات توريدها إلى الأسواق المحلية والدولية.



وحول مزايا المنتجين الجديدين، قال العامري، إن مسدس الجيل الثاني «CARACAL F Gen II» يعتمد نقاط قوة سابقه المسدس عيار 9 ملم، مع محور سبطانة منخفض، كما يحتوي على مزلق صلب جديد يجمع مكونات متعددة ويمنح المسدس أداء أفضل وسهولة في الصيانة.

كما يتوفر الآن مزلق اختياري معدل، يسمح بإضافة قدرات بصرية متقدمة مثل الرؤية المعاكسة، ويتمتع إطار المقبض المصنوع من البوليمر بسكّة مطابقة للمعايير العسكرية تسمح بإضافة ملحقات متعددة.



تقدم تقني



وذكر الرئيس التنفيذي في شركة «كراكال»، أن بندقية «CSA 338» شبه الأوتوماتيكية، التي تم تطويرها حسب رغبة القوات المسلحة، تلقي الضوء على ما تحققه الشركة من تقدم تقني، إذ تثبت البندقية تركيز الشركة القوي على الابتكار، عن طريق الدمج بين بندقيتين، البندقية المخصصة للرماية مع بندقية القنص عيار 338- من أجل صنع سلاح شبه أوتوماتيكي عالي الدقة.



وأشار إلى أن البندقية تمتاز بسابقة إقليمية أخرى، إذ إنها تُصمم وتُعتمد وتُصنع بالكامل في دولة الإمارات وتستخدم هذه البندقية المتميزة ذخيرة من العيار الكبير، وتعتمد على نجاح بندقية القنص CSR338- إذ تدمج بينها وبين مفهوم البندقية المخصصة للرماية الذي ينطبق على سلاح من عيار 8.6×70.



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