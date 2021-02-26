وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري مع تنزانيا

المصدر: أبوظبي- وام

وقع مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية التنزانية مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا الاتحادية وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».



ورحب وكيل وزارة الدفاع - خلال اللقاء - برئيس أركان قوات الدفاع التنزاني، وأكد أن توقيع هذه المذكرة سيساهم بشكل فعّال في تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك في المجال العسكري بين البلدين بهدف رفع القدرات العسكرية.



من جانبه أكد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية التنزانية أهمية الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري، وأثنى على مستوى تنظيم معرض «آيدكس» هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.



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