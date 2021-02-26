تقرير «براند فاينينس»: الإمارات أمة بأحلام كبيرة

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ17 على مستوى العالم، وفقاً لنتائج «مؤشر القوة الناعمة 2021»، الصادر أمس من شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في دراسات العلامات التجارية المتنوعة.



وأفردت «براند فاينينس» مساحة كبيرة للحديث عن الإمارات ضمن التقرير المُرفَق بإصدار هذا العام من المؤشر. ووصفت الشركة الإمارات في تقريرها بأنها الأمة ذات الأحلام الكبيرة. وأضافت أن الإمارات أثبتت أن الدول ذات المساحات الصغيرة قادرة على إحراز مكاسب هائلة في التصنيفات. وذكر التقرير أيضاً أن الإمارات تعاملت مع جائحة «كوفيد 19» على نحو أفضل كثيراً من منافسيها الإقليميين.



وتقدمت الإمارات هذا العام درجة واحدة بالمقارنة مع ترتيبها في إصدار العام الماضي من المؤشر، حينما جاءت في المركز الـ18 عالمياً، فيما حافظت هذا العام على صدارتها الإقليمية للمؤشر.



وحصلت الإمارات هذا العام على 48,4 درجة كرصيد إجمالي لقوتها الناعمة، وبارتفاع قيمته 2.4 درجة، بالمقارنة مع رصيدها في إصدار العام الماضي من المؤشر.



وتُصدر «براند فاينينس» مؤشر القوة الناعمة بصفة سنوية منذ العام الماضي، لرصد مستويات التأثير والنفوذ التي تتمتع بها مختلف دول العالم من خلال وسائل أخرى بخلاف القوة العسكرية.



وتوسعت «براند فاينينس» هذا العام في مؤشر القوة الناعمة، فبلغ عدد الدول المُصنفة ضمنه 100 دولة، حيث قامت الشركة بتصنيفها استناداً إلى آراء 75,000 شخص من الجمهور العام، بالإضافة إلى 750 متخصصاً ينتمون إلى هذه الدول المئة.



وتفوقت الإمارات هذا العام على كل من فنلندا، التي جاءت في المركز الـ18، وتساوت معها في نفس رصيد النقاط، إيطاليا الـ19 برصيد 48,3 درجة. وتفوقت الدولة أيضاً على سنغافورة «47,9 درجة»، بلجيكا «47,7 درجة»، وإسبانيا «47,5 درجة»، والنمسا «46,7 درجة»، والتي جاءت في المراكز من الـ20 إلى الـ23، على التوالي.



كما تفوقت الإمارات أيضاً على إسرائيل «الـ25، برصيد 43,6 درجة»، وأيرلندا «الـ29، 40,7 درجة»، وأيسلندا «الـ30، 39,9 درجة»، ولكسمبورغ «الـ32، 39,0 درجة»، والهند «الـ36، 37,7 درجة».



وأكد التقرير أن الإمارات تواصل تحقيق المزيد من المكاسب على صعيد القوة الناعمة، وذلك بفضل سياساتها وأنشطتها المستمرة التي تجري وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً، ومنها نجاح مهمتها «مسبار الأمل» لاكتشاف كوكب المريخ، بالإضافة إلى علاقاتها وشراكاتها الدولية الأخرى.



وتطرق التقرير إلى أداء الإمارات بالتفصيل على المؤشرات الفرعية التي يتكون منها مؤشر القوة الناعمة، فأفاد بأن الإمارات صُنفت هذا العام في المركز الـ15 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالتعامل مع الجائحة، لتكون بذلك هي أفضل دول المنطقة في هذا الشأن. كما جاءت الإمارات في المركز الـ18 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالحوكمة، الـ19، على مؤشر التعليم والعلوم، والـ24 على مؤشر الناس والقيمة.



تصنيف



ومن الجدير بالذكر أن الإمارات صنفت هذا العام أيضاً في المركز الثالث عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بسهولة مزاولة الأعمال، السابعة عالمياً على مؤشر السمعة الإيجابية لقيادة الدولة، التاسعة عالمياً في مؤشر الأمن والأمان.

كما نالت الإمارات المركز الـ9 عالميا أيضاً في مؤشرين فرعيين آخرين، وهما تبني التقنية المتقدمة، ومتابعات الجمهور الإعلامية. كما حصلت الإمارات على المركز الـ10 عالمياً على مؤشر قوة الاقتصاد واستقراره.



وأكدت «براند فاينينس» في تقريرها أن المواطنين والمقيمين في الإمارات يشيدون بصفة خاصة بالقيادة في الدولة، الأمن المستقر فيها وأخلاقياتها السائدة.



وأضافت أن عام 2020 كان عاماً محورياً للإمارات، حيث نجحت من خلاله في بلوغ طموحاتها التنموية العملاقة، وذلك بروح التحدي والرؤيا الثاقبة للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.







احتفال



وأوضح التقرير أن ما تتمتع به الإمارات من استقرار كان له دور هام في تقدم الإمارات على المؤشر. وأضاف أنه بينما تحتفل الإمارات بالعيد الخمسين لتأسيسها في ديسمبر المقبل، فإنها تواصل الازدهار وإبراز مسارها التنموي المبهر، وهو ما يتضح جلياً في تصنيفها بالمركز الـ13 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بإمكانيات النمو المستقبلي وفقاً لآراء الجماهير العامة.



وذكر التقرير أن نجاح مهمة «مسبار الأمل» أثبت قدرة الإمارات على تجاوز مساحتها الصغيرة وخوض السباق الفضائي مع أمم ذات أوزان كبيرة كالصين والولايات المتحدة. ووصف التقرير نجاح مهمة «مسبار الأمل» بأنه حدث أدهش وسائل الإعلام العالمية، وأضاف التقرير أن نجاح المهمة يعد أيضاً بمثابة جزء لا يتجزأ من مسيرة الإمارات صوب التنوع الاقتصادي، حيث تضع الدولة نصب عينيها في هذه المسيرة هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بمستويات هائلة من التأثير والنفوذ، إذ صُنفت في المركز الـ12 عالمياً على هذا المؤشر الفرعي.



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