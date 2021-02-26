عبد الله المري: الإمارات تبوأت المراكز المتقدمة علمياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن جميع المؤسسات تسترشد من توجهات القيادة الرشيدة ودعمها على إبراز قصص النجاح والريادة ووضع المبادرات والعمل مع نقل قصص دولة الإمارات الملهمة للعالم بطريقة جديدة، مسترشداً بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

«جاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالمياً في اهتمام العالم إعلامياً بشؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام السابق.. وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالمياً في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي».



وأضاف معاليه، أن الإمارات استطاعت أن تتبوأ المراكز المتقدمة في جميع المجالات العلمية والأمنية والثقافية والاقتصادية وما حققه مشروع مسبار الأمل العلمي، وسلطت الضوء على جهود الدولة ورؤية قيادتها للمستقبل بتمكين الكوادر الشابة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

مما أهله لتكون دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً من حيث قوة الاقتصاد ومتانة دعائمه واتساع قاعدته وتنوع قطاعاته واستقراره في مختلف الظروف، حيث حل بحسب الجمهور المشارك في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القوة والاستقرار. وضمن الدول الثلاث الأوائل عالمياً في مجال سهولة مزاولة الأعمال.



وأكد معاليه أن حصول دولة الإمارات على المرتبة التاسعة عالمياً لمستوى الأمن والأمان، بفضل العمل الأمني وخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة، كما أن الأمن والأمان خلق بيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار الاجتماعي مع وجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الإمارات في وئام وانسجام لهو خير مثال على التسامح، إلى جانب تحقيق مؤشر الأمان كأسعد دول العالم، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد أن نرسل رسالة للجميع بأن دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع كافة الشعوب.. ومستمرة في نسج علاقات إيجابية اقتصادياً وتنموياً مع الجميع.. ومستمرة في احتضان ثقافات العالم.. لأننا لسنا دولة في العالم.. بل العالم في دولة».



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