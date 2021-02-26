سلطان النعيمي: نسبة الشعور بالأمان في الدولة وصلت لمعدل متقدم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان: إن جهود وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في الدولة أسهمت في انخفاض الجرائم، وتحقيق العدالة وضبط المطلوبين، كما أن اهتمام الشرطة بتدريب وتأهل الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية المتقدمة، وبعثهم للخارج للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة أثمرت وجود عناصر أمنية، تعمل بكفاءة عالية في تنفيذ الخطط الأمنية على مستوى الدولة.



وذكر أن نسبة الشعور بالأمان في الدولة وصلت لمعدل متقدم، ما يؤكد شعور جميع السكان بالأمان، إضافة إلى تسيير الدوريات المختلفة لضبط المخالفين للأنظمة والقوانين، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى سرعة الاستجابة وسهولة الوصول إلى مراكز الشرطة وتوفير الخدمات المتطورة عبر برامج إلكترونية وذكية حديثة، جعلت من الإمارات ضمن الدول الرائدة في الخدمات الأمنية.



وأكد أن الدولة سخرت الإمكانات لتوفير احدث التقنيات وإدخال برامج متطورة في مجال البصمة، وتركيب منظومة كاميرات في جميع الإمارات أسهمت في ضبط الجناة ونشر الطمأنينة بين الناس.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز