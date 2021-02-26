منى المطروشي ملهمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عند مدخل مركز التطعيم بلقاح «كوفيد 19» بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف في عجمان، تجد منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية في استقبال الأسر والراغبين بإجراء التطعيم، وتقوم بإرشادهم عن سير عملية التطعيم.

كما تقوم بمساعدة كبار المواطنين واستقبالهم في مكتبها الخاص لتعبئة الاستمارة وإجراء التطعيم، كما تقوم بإرسال دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع وتحثهم بأهمية الإسراع لإجراء التطعيم من أجل تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وجدت مبادرة افتتاح مركز للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» وتخصيصه للأسر بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف وبالتعاون مع منطقة عجمان الطبية ومركز الهلال الأحمر في عجمان، استحسان الجميع وزيادة إقبال الأسر المواطنة.

حيث تستقبل الجمعية يومياً 800 شخص لإجراء التطعيم بلقاح «كوفيد 19» وتخصيص قاعتين الأولى للرجال والثانية للسيدات، الأمر الذي أسهم في تخفيف الازدحام في مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارة، وزيادة رقعة توفير خدمة التطعيم في عجمان.



خدمة المجتمع



ترى منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أهمية تفاعل جمعيات النفع العام مع كافة القضايا الوطنية والمساهمة في الحملات الوطنية التي تعزز جهود القيادة الرشيدة في كافة المجالات، لاسيما في مواجهة جائحة كورونا من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع، وضرورة تضافر الجهود من خلال العمل بنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تعمل المطروشي محاضرة متطوعة في الهلال الأحمر الإماراتي، وتقوم بتنظيم برامج تدريبية لتعزيز مفاهيم العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، كما تقوم بالمشاركة في أنشطة متطوعة ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك إيماناً منها بأهمية ترسيخ العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

كما أنها عضو في الاتحاد العربي للتطوع ومتطوعة ضمن فريق متطوعي إكسبو دبي، وحاصلة على العديد من جوائز التميز والإبداع، تم تكريمها من الاتحاد العربي للتطوع التابع لجامعة الدول العربية في منتدى السلام من أجل التنمية لمشاركتها في فعاليات حملة التسامح والتعايش السلمي في عام 2018.



غرس التطوع



وتشرف المطروشي على برامج تطوعية تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مثل حملات التبرع بالدم والمشاركة في تنظيم الأعمال الخيرية والإنسانية في رحاب شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة الأطفال في الأعمال والبرامج المختلفة من أجل غرس التطوع في نفوس الجيل الجديد وتعريفهم بقيمة العمل التطوعي وأهميته في تعاضد ولحمة المجتمع.



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