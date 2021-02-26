98.2 % الشفاء من «كورونا» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت نسبة الشفاء من فيروس «كورونا» المستجد في الدولة 98.2%، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 4678 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء لـ 375059 ألف حالة، في حين أعلنت الوزارة عن إجرائها 195866 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، كشفت عن 3025 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 381662 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1182 حالة.



‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.



وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 84573 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5846036 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.11 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.



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