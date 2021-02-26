استعراض العوامل الجينية لوباء «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

عقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ندوته الافتراضية الأولى ضمن سلسلة الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، والتي ناقشت موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية» بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تبادل مجموعة من الأطباء والباحثين من داخل الدولة وخارجها في مجال علم الجينات خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في الندوة، كما حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما استعرض المشاركون العوامل الجينية لوباء «كورونا».



وشارك بالحضور في المؤتمر ميرزا الصايغ والدكتور أحمد الهاشمي أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة والدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية، ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وتمنيات سموه بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه الندوة، كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد لدعمه السخي وتشجيعه للبحوث الطبية إقليمياً ودولياً.



وصرح: من خلال تنظيم هذه الندوة الافتراضية عبر الإنترنت يواصل المركز العربي للدراسات الجينية، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تحقيق أهدافهم من خلال العمل على زيادة الوعي وتبادل المعرفة حول مجال علم الوراثة البشرية، والتي أصبحت ممكنة فقط بالدعم المستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة راعي الجائزة.



العوامل الجينية



ومن جانبه أعرب الدكتور محمود طالب آل علي عن سعادته بالنجاح الذي حققته الندوة، كما وجه خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لرعاية سموه كافة أنشطة المركز.



وتحدث خلال الندوة كل من: الدكتور أحمد أبوطيون مدير المختبر الجيني بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والدكتور يوسف إدغدور أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، واستعرض الدكتور أبوطيون العوامل الجينية لوباء كورونا باختصار، كما وضح كيف يمكن استخدام الطفرات في فيروس «سارس-كوف-2» للتتبع الزماني والمكاني لانتشار المرض.



كما تحدث الدكتور إدغدور عن كيف يمكن للأدوات الجينومية الحديثة أن تساعد في فهم الآليات الجزيئية الكامنة وراء استجابة الجسم المضيف للعدوى.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز