مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني يزور «آيدكس»

المصدر: أبوظبي- البيان

زار العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرو القطاعات، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».



واطلع مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرو القطاعات، على أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، واستمعوا إلى شرح موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من معروضات، تظهر الصناعات العسكرية المتطورة، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، والوسائل الدفاعية العسكرية الذكية.



وأشاد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بتوجيهات القيادة الرشيدة بإقامة المعرض في موعده، ونجاحه المتميز، من خلال حجم المشاركات، ليجسد قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف، ليواصل «آيدكس» دوره في تعزيز الشراكات، ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، لتصبح دولة الإمارات رقماً عالمياً مهماً في مجال المعارض العسكرية الدفاعية.



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