شركة الإلكترونيات المتقدمة تختتم مشاركتها في «آيدكس»

المصدر: الرياض - وام

تأكيداً على التزامها المستمر بدفع وتسريع عجلة توطين القطاع العسكري والدفاعي السعودي، اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2021 كجزء من الجناح السعودي.



وحظي الجناح باهتمام الزوار الذين وقفوا على أحدث الإمكانات التقنية لشركة الإلكترونيات المتقدمة ومقدراتها في مجال الأنظمة العسكرية وحلولها للأمن السيبراني.



وحظيت التقنيات والمنتجات العسكرية الحديثة التي عرضتها شركة الإلكترونيات المُتقدّمة في معرض آيدكس 2021 باهتمام الزوار، بما في ذلك الكيانات الحكومية والعسكرية الإقليمية الرئيسية وشركات الدفاع المختلفة. وقد سلّطت الشركة الضوء على خدماتها وحلولها وأنظمتها في مجالات الحرب الإلكترونية C4ISR (ممثلةً في القيادة والتحكم والاتصالات والكمبيوتر وأنظمة القتال والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) والأمن السيبراني بما في ذلك أنظمة الاتصال اللاسلكية عبر بروتوكول الإنترنت (RoIP) والاتصالات اللاسلكية المحددة بالبرمجيات (SDR) والزوارق غير المأهولة (USVs) والحلول الإلكترونية الذكية (ELINT).



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