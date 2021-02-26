تفاهم بين مجلس الشركات الدفاعية مع «اقتصادية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني ومواءمته مع الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي بشكل يساهم في تدعيم المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة.



وقع مذكرة التفاهم أمس في جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» كل من راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومطر علي الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بحضور أنس ناصر العتيبة مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.



وتركز الاتفاقية المشتركة بين الجانبين على دعم الدائرة والمجلس للترويج للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تشكيل فريق فني مشترك يعمل على تبادل الخبرات وبحث سبل تحقيق المواءمة بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الصناعات الدفاعية وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين عبر أتمته الأنظمة وتكاملها وتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على الصناعات الدفاعية.



تنمية



وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن الدائرة تسعى من خلال مكتب تنمية الصناعة إلى تطوير وتنظيم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بأدائه واستدامته بالاعتماد على الابتكار بما يعزز واقع عمل هذا القطاع كقوة مؤثرة في اقتصاد أبوظبي.



وأوضح أن المكتب يهدف أيضاً إلى تحسين الإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية في مختلف مراحل الإنتاج، زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني هو قطاع واعد ومتنامٍ بشكل ملحوظ الأمر الذي يبشر بزيادة مساهمته في دعم أداء الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة.



وأشار البلوشي إلى أن مكتب التنمية الصناعية يوفر حزمة من التسهيلات والمزايا التنافسية التي من المؤكد أنها ستدعم أداء قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتعزز قدراته التنافسية والتصديرية وتمكنه من المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إيجاد بيئة عمل مثالية لنمو وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية في أبوظبي.



وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات التي تدعم تنافسية إمارة أبوظبي كتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بهدف تحفيز ودعم الشركات الدفاعية.



من جهته قال مطر علي الرميثي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن دور قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة آخذ بالتنامي بشكل مضطرد، مؤكداً أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى من خلال التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للشركات الدفاعية والأمنية.



وأوضح الرميثي أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وقال: «نأمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية أن نساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الدفاعية وزيادة إمكانياتها التصديرية».



وأشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيعمل من جهته على الترويج لمكتب تنمية الصناعة والخدمات والامتيازات التي يوفرها عبر موقع المجلس الإلكتروني إضافة إلى مشاركاته في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية.



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