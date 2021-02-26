شرطة عجمان تفوز بجائزة أفكار الإمارات عن فئة الإبداع في الحكومة الذكية

المصدر: عجمان - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة أفكار الإمارات في دورتها التاسعة لعام 2020 عن فئة الإبداع في فكرة برنامج المرسال الذكي، والتي تنظمها مجموعة دبي للجودة، كما فازت بجائزة أفضل منسق اقتراحات للنقيب طلال سالم سيف المطروشي في جائزة الأفكار العربية الدورة الخامسة عشرة لعام 2020.



وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن فوز الشرطة في جائزة أفكار الإمارات جاء لتميزها بفكرة برنامج المرسال الذي أطلقته عام ٢٠١٥ بالتعاون مع النيابة العامة لدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية.

والذي ساهم بشكل كبير في تقليل الكلفة والوقت في إنجاز المعاملات وإصدار التصاريح، وكذلك أسهم في دعم جودة العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بتعزيز سرعة الإنجاز في التعامل مع قضايا البحث والتحري، وتقليل وقت إصدار الأذونات اللازمة للعملية القضائية.



جهد



كما أشاد قائد عام شرطة عجمان بفوز النقيب طلال سالم سيف المطروشي مدير فرع الشكاوى والمقترحات في شرطة عجمان بجائزة أفضل منسق اقتراحات في جائزة الأفكار العربية الدورة الخامسة عشرة 2020، كأفضل منسق متميز في مجال أنظمة الابتكار، والذي ساهم بجهده في تحسين العمل بالنظام ودعم الأفكار المقدمة من خلال التطوير المستمر بشكل فعال.



وعبر قائد عام شرطة عجمان، عن شكره وثنائه للمدراء العامين ومدراء الإدارات والضباط وجميع موظفي شرطة عجمان على جهودهم المتميزة التي أثمرت بالفوز.



وأهدى هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن هذا الانجاز جاء تجسيداً للدعم الحكومي والقيادي، واهتمام الموظفين ومساهمتهم في دعم ومساندة مسيرة التميز التي عززت الارتقاء بمستوى القيادة إلى أعلى درجات التميز.



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