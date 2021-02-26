«المفتاح الذكي» لـ «مواصلات رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، مشروع مبادرة «المفتاح الذكي»، ضمن فعاليات شهر الابتكار 2021، والذي حمل شعار «الإمارات تبتكر»، وتسهم هذه التقنية في تعزيز العملية التشغيلية، وضمان وجودية المركبات في الإمارة، من خلال تتبع ساعات عمل السائق في مركبات الأجرة، وتسهم في تقييم أداء العملية التشغيلية وتطويرها.



وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن المشروع، هو تطبيق ابتكاري، يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يساعد في إحكام الرقابة على المنظومة التشغيلية، والمحافظة على الأصول، من خلال خاصية التشغيل الذكي لمركبات الأجرة، وذلك من خلال التعرف إلى السائق، حيث يرتبط التطبيق بمنظومة الكاميرات الذكية، التي يتم من خلالها التعرف إلى هوية السائق كل 15 دقيقة، لضمان التأكد من هويته خلال فترة تشغيل المركبة، كما أن الخاصية مرتبطة بالعدادات الذكية، وتتيح فتح وإغلاق العداد تلقائياً عند بدء وانتهاء وردية السائق.



وأشار إلى أن هذه التقنية، ستخدم قاعدة البيانات الضخمة (Big Data)، والتي ستسهم في تطوير البنية التحتية للنقل، ومعرفة معدل الطلب، وساعات الذروة، وساعات عمل السائقين الفعلية على المركبات، حيث تعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها في الدولة، وتأتي تجسيداً لتوجهات الهيئة بتطوير خدمات استباقية، تضمن تحقيق غايتها الخامسة «المرونة والمستقبل».



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