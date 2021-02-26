شرطة الشارقة تختتم الفعاليات بـ«جلسة الابتكار الحكومي والرقمي»

المصدر: الشارقة – البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة آخر فعاليات برنامجها الابتكاري، بتنظيم «جلسة الابتكار الحكومي والرقمي»، عبر الاتصال المرئي، التي هدفت إلى نشر الابتكار الحكومي، من خلال الاطلاع على المفاهيم والممارسات المحلية والعالمية في مجال الإبداع والابتكار، وذلك ضمن مشاركتها في أسبوع «الإمارات تبتكر2021»، والتي نظمتها لمدة أسبوع كامل خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري.



وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن أسبوع الإمارات للابتكار شكل مساراً أصيلاً لدعم الأفكار والمشاريع ‏الابتكارية لكل الأفراد والمؤسسات، كونه ترجمة لتوجيهات حكومة الإمارات نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم، ‏والمعرفة والتكنولوجيا، وفق كيفية التعامل مع منظومة الابتكار، الأمر الذي يعزز الرؤية الثاقبة للقيادة ‏الحكيمة للدولة.

ويدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مثنياً على جهود فرق العمل، التي أسهمت في إنجاح ‏فعاليات أسبوع شرطة الشارقة للابتكار، التي انسجمت أهدافها مع أهداف أسبوع «‏الإمارات تبتكر2021»، ‏لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في الإمارة بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ‏مركزاً ‏عالمياً للابتكار.‏



فعاليات



وضم برنامج شرطة الشارقة حزمة من الفعاليات الابتكارية المتنوعة، التي استهدفت تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتمثلت في إطلاقها لجائزة شرطة الشارقة للابتكار المفتوح لمختلف شرائح المجتمع، والتخصصات‏، وتنظيمها لمختبر الابتكار لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء، بهدف تطوير منظومة إدارة الأزمات بفكر ابتكاري وريادي‏.



كما تضمن البرنامج عدداً من المختبرات والجلسات الابتكارية؟، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ‏ التي جاءت تزامناً مع ملتقى الاستدامة الاقتصادية السنوي، وهي الحلقة الشبابية، اقتصاد شبابي آمن ومستدام، ‏ التي تعتبر من المبادرات الرائدة، التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لتعريف ‏فئة ‏الشباب ‏بأبرز التحديات ‏التي يواجهونها، في المجال الاقتصادي.

ومختبر الابتكار لرجال الأعمال بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال، الذي هدف إلى تعزيز روح الابتكار على المستوى الاقتصادي، إلى جانب تنظيم ملتقى الاستدامة الاقتصادية بمشاركة واسعة من الدوائر المحلية في الإمارة، ونخبة من رجال الأعمال في الدولة، والذي جاء ‏تأكيداً على ‏أهمية مبدأ التشاور والتو اصل المستمر مع القطاع الاقتصادي وقطاع ‏الأعمال.



مفاهيم



واشتملت الجلسة على 4 محاور، قدمها عبدالله عبدالصمد أبوهندي مدرب ابتكار معتمد، من الإدارة العامة للحرس الأميري، متمثلة في محور مفاهيم الإبداع والابتكار والاختراع والاقتراح، ومحور جهود الحكومة الرشيدة في مجال الابتكار، ومحور المقترحات المقترحات المبتكرة ودعم تطبيقها، ومحور أفضل الممارسات المحلية والعالمية في الابتكار.

كما تطرق أحمد عبدالله النقبي مدرب معتمد في مجال الابتكار إلى الحديث حول التحديات التي تواجه المؤسسات للوصول إلى التطلعات العالمية، التي لا يمكن التعامل معها بالآليات والنظم الإدارية القديمة، مستعرضاً الجوانب المتعلقة بالتحديات، كالمعرفة ومؤشرات التنافسية، والصحة والسلامة، ونشر الثقافة والتطور المتسارع، والأمن والأمان وقياس الأثر وغيرها من مختلف التحديات التي تسهم في تحقيق الأهداف لاستدامة الأعمال وتوفير بيئة آمنة ومحفزة.



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