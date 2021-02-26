اقتصادية عجمان تستعرض قصص نجاح رواد الأعمال الإماراتيين المبتكرين

المصدر: عجمان - (البيان)

احتفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالإبداع والابتكار بأسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، حيث نظّمت مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة، وسلّطت الضوء على تجارب وقصص نجاح روّاد الأعمال الإماراتيين المبتكرين، وكرّمت العاملين والمتعاملين المبتكرين، كما نظّمت عدّة ورش عمل للمستثمرين في مجال الابتكار.

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: يُعد أسبوع الإمارات تبتكر والذي يأتي هذا العام بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات محفلاً لتجسيد وترجمة توجيهات القيادة نحو تحقيق السعادة والرفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع، من خلال جعل الابتكار أسلوب حياة وبصمة للتطوير الحكومي ورافداً للتنمية المستدامة، وتأتي مشاركتنا في إطار حرصنا والتزامنا بتعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم، وقد استعرضنا خلال الأسبوع الإنجازات والمشاريع المبتكرة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وعزّزنا المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير الخدمات المستقبلية«.

وقال ماجد السويدي، رئيس فريق الابتكار: نظّمنا خلال أسبوع الإمارات تبتكر 2021 فعاليات متنوعة وأشركنا المتعاملين والعاملين والشركاء في برامجنا، واحتفينا بالإبداع والمبدعين من خلال تكريم الفائزين في مسابقة فكرتي التي أطلقناها في شهر ديسمبر العام الماضي، كما نفّذنا مسابقات أخرى للخروج بأفكار خلّاقة مبتكرة للتغلب على عدد من التحديات، بالإضافة إلى تنظيمنا ورش عمل لتقديم أفكار تطويرية مبتكرة للخدمات الرقمية، وورشة»كيف ابتكر لإنجاح مشروعي«التي تهدف لمساعدة روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة.

وأضاف: استضفنا مستثمرين وأصحاب مشاريع من الكوادر الوطنية المبتكرة منها مشاريع محلية ومن خارج الإمارة ضمن مبادرة»ابتكاري نجاحي«منها مشروع ساي كافيه ومشروع ريترو لتجارة العطور ومشروع داون تاون للسفريات ومشروع سيرفو للبرمجة وشركة كشكول للبرمجيات. وهناك ورشة»كيفية تسجيل العلامات التجارية" بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، والعديد من الفعاليات والجلسات الحوارية الافتراضية.

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