بلدية دبي تحصل على 9 شهادات مواصفات عالمية جديدة

المصدر: دبي - البيان

حصلت بلدية دبي على 9 شهادات مطابقة جديدة مع مواصفات عالمية متخصصة في مجالات الأنظمة الإدارية بالإضافة إلى تجديد 10 شهادات عالمية، وذلك بعد التقييم والتدقيق عليها من قبل شركات تدقيق عالمية متخصصة من المملكة المتحدة وألمانيا.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: نسعى في بلدية دبي دائماً إلى اتباع أفضل الاستراتيجيات الرامية إلى تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات، ومتماشية مع منظومة برنامج دبي للتميز الحكومي، وتعزيزاً لتحقيق أهداف الريادة في مجالات العمل الحكومي.

معايير عالمية

وأضاف: تسهم شهادات المواصفات العالمية في ضمان تطبيق أرقى وأعلى المعايير العالمية التي تعزز الحوكمة وجودة كافة الخدمات والعمليات بطريقة مثالية.

حيث تعتبر المواصفات الدولية مثل مواصفات الأيزو والمواصفات البريطانية، معايير عالمية لأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والحوكمة المؤسسية، وتدعم التحسين والتطوير على عمليات وخدمات المؤسسات، وتسهم في تحقيق أفضل مستويات رضا وسعادة المتعاملين، مع التركيز على بناء قدرات المؤسسات ودعم جهود الريادة والتميز في العمل المؤسسي.

حوكمة

وشملت الشهادات الجديدة التي حصلت عليها بلدية دبي: شهادة المطابقة مع نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، شهادة المطابقة مع نظام إدارة المخاطر، شهادة المطابقة مع نظام إدارة استمرارية العمل، شهادة الامتثال مع نظام إدارة المعرفة، شهادة الامتثال مع منظومة الحوكمة المؤسسية حسب المعيار البريطاني، شهادة الامتثال مع نظام مكافحة الرشوة، شهادة الامتثال مع ميثاق إسعاد المتعاملين، شهادة الامتثال مع مواصفة حل الخلافات مع المتعاملين، شهادة الامتثال مع مواصفة مراقبة وقياس رضا وسعادة المتعاملين.

مطابقة

وأما الشهادات التي تم تجديدها شملت: شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة، شهادة المطابقة مع نظام إدارة أمن المعلومات، شهادة المطابقة مع نظام إدارة الأصول، شهادة المطابقة مع نظام إدارة الشراكات، شهادة الامتثال مع دليل التعامل مع الشكاوى، شهادة الامتثال مع المعيار البريطاني للمقارنات المعيارية، شهادة المطابقة مع مواصفة نظام إدارة خدمات التعلم والتدريب، شهادة الامتثال مع دليل الأيزو لإدارة الكفاءات وتطوير الموظفين إصدار عام 2019، شهادة الامتثال مع المعيار البريطاني لنظام إدارة العقود والمشتريات الحكومية إصدار عام 2019، شهادة الامتثال مع دليل الأيزو للمسؤولية المجتمعية.

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