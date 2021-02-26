«الموارد البشرية» بعجمان تطلق تحدي الـ 50 فكرة

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، مبادرة «تحدي الـ 50 فكرة»، إحدى المبادرات الداخلية للموظفين، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار والمقترحات الإبداعية والمبتكرة، وذلك بالتزامن مع الحدث الوطني، ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، التي تنظم في كافة إمارات الدولة، في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الحالي.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، حرص الدائرة على المشاركة في هذا الحدث الوطني، بمبادرات تسهم في ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير المبادرات والمشاريع المستقبلية وابتكار الحلول، مشيراً إلى أهمية الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعي، واتباعها بالأهداف والإصرار نحو تحقيقها، وصولاً إلى واقع إبداعي مبتكر.

وأوضح أن إطلاق مبادرة «تحدي الـ 50 فكرة»، يأتي بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر2021»، وفي إطار الاستعدادات للاحتفال ياليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، والانطلاق نحو مسيرة الخمسين عاماً القادمة، وتحقيقاً لأهداف الدائرة الاستراتيجية، من خلال تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة موجهة إلى موظفي الدائرة، تسهم في تعزيز الأداء العام، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي، في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي.

مجالات

وأشار السويدي إلى أن المبادرة تستهدف تقديم 50 فكرة ومقترحاً جدياً خلال العام الحالي، وفق عدة مجالات، تتمثل في الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وتحسين الخدمات وجودة تقديمها، وتقليل المصروفات، تقليل أو دمج بعض الإجراءات، وتطوير بيئة العمل، ومقترحات مجتمعية، إلى جانب تقديم مقترحات متعلقة بالأمن والسلامة، ومقترحات تتضمن مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في الجهات الحكومية، ومقترحات لتنظيم فعاليات وأنشطة داخلية.

كما تهدف المبادرة إلى دعم ورعاية أفكار الموظفين، التي من شأنها أن تسهم في تطوير بيئة العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي، في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، إلى جانب تكريم الفائزين بأفضل فكرة مبتكرة، وذلك ترجمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات في دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها.

من جانب آخر، كرّم مدير عام الدائرة أصحاب المقترحات الإبداعية المجدية، في إطار تحفيز الموظفين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وثمّن جهودهم المبذولة في تقديم المقترحات، وتطوير الخدمات، متمنياً لهم مزيداً من التميز والإبداع.

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