ورشة لـ«الدفاع المدني» و«الإسعاف» عن «الابتكار التشاركي لمنظومة إدارة الحوادث في دبي»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

عقد الدفاع المدني وإسعاف دبي، ورشة «الابتكار التشاركي لمنظومة إدارة الحوادث في إمارة دبي»، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعقيد خبير راشد حسين السميطي مدير مركز إطفاء وإنقاذ القوز في الدفاع المدني بدبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع دبي للابتكار، في (شهر الإمارات للابتكار).

واستضاف المبنى الرئيسي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اللقاء الذي شهد حضور قيادات رفيعة من الجانبين، لمناقشة محاور الورشة التي تناولت منظومة إدارة الحوادث والاستجابة، والاطلاع على أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه وحدات الإطفاء والإنقاذ وفرق الإسعاف أثناء الحوادث.

وأكد العقيد خبير راشد السميطي، أن الورشة تجسد التوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والتي تعمل على أن يكون الابتكار نهجاً راسخاً وأحد الثوابت الفعالة لاستدامة عمليات التطوير والمواكبة للدوائر الحكومية، إذ يعمل الدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تعزيز التعاون في كافة المجالات المشتركة، وتنفيذ المبادرات الابتكارية لتقديم أفضل الخدمات وإسعاد فئات المجتمع.

منظومة

بدورها، أشارت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إلى أن الورشة استعرضت الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بمنظومة إدارة الحوادث، لتحقيق الأهداف المنشودة من الابتكار بما فيها الهدف الاستراتيجي، وتحقيق جودة الحياة وتنافسية إمارة دبي لتحقيق الريادة العالمية وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.

وأضافت: تم تحديد مراحل رحلة المتعامل للاستجابة للبلاغات وكيفية إدارة الحادث والقيادة والتوجيه أثناء الحوادث، مع تسمية فرق العمل التخصصية من الجانبين لتحديد المبادرات التطويرية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الرائد علي محمد الفلاسي مدير إدارة المراكز، والرائد عمر مبارك بالجافلة رئيس قسم الأزمات والكوارث، والملازم خالد راشد بن سليمان، وهويدا بن طوق المري مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، ومريم أحمد بن غليطة رئيس قسم الابتكار والمعنيين من الإدارات الأخرى.

فيما حضر من جانب إسعاف دبي، الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ونادر المهيري مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، وماجد الزرعوني رئيس قسم عمليات الإسعاف الطارئ، والمعنيون من الإدارات الأخرى.

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