اقتصادية أم القيوين تغلق منشأتين وتخالف 62 أخرى في 4 أيام

المصدر: ام القيوين – عصام الدين عوض

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع فريق التدقيق والمتابعة لإدارة الازمات والكوارث المحلية في امارة ام القيوين ، خلال 4 أيام منشأتين ، اضافة الى مخالفة عدد 62 منشأة و التنبيه على 24 منشأة بالإضافة الى مخالفة 9 من مرتادي المنشآت الاقتصادية ، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من جائحة (كوفيد-19) وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتعزيز الرقابة على الأسواق المغلقة والمفتوحة .

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وشددت الدائرة الاقتصادية ام القيوين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر الرقم الساخن 0529924582 ، اضافة الى أن الدائرة كثفت من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها جهات الاختصاص ذات الصلة ، كوفيد- 19‬ ..

اعتماد

وأعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين خلال الفترة الماضية إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والتي تتعلق بنسب الحضور لمختلف المناسبات ، اضافة الى مراكز التسوق ودور السينما والفعاليات في القاعات المغلقة ، اضافة الى نسبة الحضور في المطاعم وعقد القران والمناسبات العائلية ، وخلافها ، حيث طبقت تلك الاجراءات الثلاثاء الماضي والى حتى إشعار آخر ، كما أكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها ، ولعل ابرز الاجراءات الاحترازية التي حددها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين نسبة 70% لحضور الفعاليات في الشواطئ ا والحدائق العامة و60 % لمراكز التسوق 50 % لمركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور .

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