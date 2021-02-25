بلدية عجمان: ندعم المبتكرين لإسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد ‏عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الدائرة تسعى وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لدعم المبتكرين وفتح آفاق الإبداع في شتى المجالات من اجل تطوير الخدمات واسعاد المتعاملين.

‏وذكر أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً ودائماً بتطوير قنوات تقديم الاقتراحات وتحويل الأفكار إلى مشاريع يلمس أثرها الجميع، مشيرا الى ثقة الدائرة بقدرات العاملين من الكفاءات المؤهلة والتي تستطيع دائماً البحث عن التحديات وإيجاد الحلول واستباق الأحداث والمضي قدماً في درب الريادة

وأعرب عن سعادته لاستحقاق الدائرة لجائزة الامارات تبتكر 2021 عن مشروع (راصد للشكاوى والمقترحات)، لافتا الى أن المقترحات الرائدة هي أساس التطور ودفع عجلة التنمية المستدامة ولذلك عملت الدائرة على فتح قنوات ذكية ومتعددة لاستقطاب الاقتراحات كما وتؤمن بأهمية معرفة الشكاوى والعمل على حلها للوصول للتحسين والتميز

‏وأكد أن ‏الابتكار هو عنوان المرحلة الحالية وسمة العصر ‏وعليه تكاتف جميع الدوائر والمؤسسات والجهات والقطاعات جهودها لإطلاق المبادرات وتفعيل المشاريع التي ترتقي بظلالها الإيجابية على كافة قطاعات الحياة.

‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز