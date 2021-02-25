«الإمارات للخدمات الفنية» ينجز 243 ألف عملية صيانة خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز الإمارات للخدمات الفنية، أحد مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات، عن تنفيذ 243,227 عملية صيانة خلال العام الماضي 2020، وذلك في كل من دبي والشارقة وعجمان والذيد وأم القيوين ومصفوت والساحل الشرقي ورأس الخيمة.

وأعرب عبيد ربيع المحيربي مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية عن سعادته بالنتائج المحققة خلال العام الماضي، مبيناً أن المركز تمكن من تجاوز الأوقات الصعبة الناجمة عن تداعيات «كوفيد 19» بنجاح، الأمر الذي يؤكد على حيوية المركز وقدراته التنافسية العالية، فضلاً عن الخبرات الإدارية والفنية الواسعة التي يمتلكها، ورصيد الثقة المرتفع الذي يتمتع به لديه متعامليه، مؤكداً أن العام الماضي كان عاماً صعباً على جميع الفعاليات الاقتصادية وبشكل خاص تلك المرتبطة بصناعة المواصلات والنقل، والتي عانت بشدة من تداعيات الجائحة نظراً للتدابير الاحترازية لا سيما الحظر والإغلاق والعمل عن بعد، والتي حدّت بشكل كبير من حركة المركبات والتنقل، وبالتالي قللت من أعمال الصيانة بنسب كبيرة.



إبرام



وتفصيلاً؛ أوضح المحيربي أن أعمال المركز شهدت في العام الماضي انخفاضاً مقبولاً بلغت نسبته 9.9% عما كانت عليه في عام 2019 والذي شهد تنفيذ 269867 عملية صيانة، لافتاً إلى أن تلك النسبة تعتبر مرضية بالنظر إلى الظروف التي سادت طوال عام 2020، لاسيما أن المركز نجح في استقطاب 13 عقداً جديداً وتجديد 8 عقود، كما أبرم 3 اتفاقيات تأجير، وتمكن من نيل ثقة 70 متعاملاً استفادوا من خدماته في عام 2020 منهم 10 متعاملين حكوميين و60 متعاملاً من القطاع الخاص.

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