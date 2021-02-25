دائرة التنمية السياحية بعجمان تطلق خريطة رقمية تفاعلية للإمارة

المصدر: عجمان- البيان

أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، خريطة رقمية تفاعلية لإمارة عجمان، تتيح لزوار وسياح الإمارة، فرصة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالوجهات والمنشآت السياحية، والأنشطة الثقافية والرياضية التي تستضيفها إمارة عجمان، وتوفر هذه الخريطة التفاعلية أيضاً، كيفية الوصول إلى هذه الأماكن. يأتي ذلك بالتزامن مع أسبوع الإمارات للابتكار.

وأكد صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، حرص الإمارة على تطوير السياحة باستخدام مختلف التقنيات الحديثة، ومنها هذه الخارطة الرقمية. وقال: تحرص الدائرة على زيادة الوعي بالمنتج السياحي، وتسليط الضوء على المعالم السياحية المميزة، والأنشطة الترفيهية التي تزخر بها إمارة عجمان. ويأتي إطلاق الخارطة الذكية، ضمن جهودنا المتواصلة لمواكبة التسهيلات التقنية المتجددة في قطاع السياحة في العالم، كما تستعد الدائرة لإطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، والمشاريع المتنوعة، لتعزيز قطاع السياحة في الإمارة، وصولاً إلى سياحة مستدامة، تماشياً مع رؤية عجمان 2021.

وأوضح محمد البلوشي مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بدائرة التنمية السياحية بعجمان: تعتبر هذه الخارطة إنجازاً جديداً، يضاف إلى إنجازات الدائرة، وتوفر معلومات متكاملة لجميع السياح والزوار، بما يجعل من إقامتهم في عجمان تجربة لا تُنسى. ويأتي إطلاق هذه الخارطة، في إطار حرص دائرة التنمية السياحية بعجمان على تقديم خدمات سياحية مبتكرة، وترسيخ مكانة عجمان محلياً وعالمياً، كوجهة سياحية رائدة».

وتشمل الخارطة كافة المواقع السياحية والفنادق والمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، ومراكز التسوق والحدائق في مدينة عجمان ومصفوت والمنامة، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية والجامعات، وغيرها من المؤسسات الخدمية. وتخضع هذه الخارطة للتحديث المنتظم، بما يشمل الوجهات والمنشآت الجديدة، وأي معلومات إضافية تهم الزوار.

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