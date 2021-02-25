شرطة أبوظبي تعرض اختبار القيادة الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت شرطة أبوظبي اختبار القيادة الذكي، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر»، واعتمدت فيه تقنيات متطورة للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، وذلك ضمن جهودها في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

وأوضح المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة أبوظبي، أن هذا الابتكار، يعد من أبرز ابتكارات شرطة أبوظبي، من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد، أثناء الاختبار في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وذكر أن المشروع تم تطبيقه في مراكز الفحص الرئيسة الثلاثة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، حيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار، وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء ترتبط مع غرف التحكم والمراقبة، عبر شبكة اتصالات متطورة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتقديم أفضل الممارسات الذكية التي تخدم المجتمع، وتعريف المتعاملين بأهم المبادرات والمشاريع التقنية والذكية التي تتبناها، تجسيداً لاستراتيجية إمارة أبوظبي نحو التحوّل الذكي في تقديم الخدمات.

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