حلقة نقاشية بغرفة عجمان حول «استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل»

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل»، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الابتكار في الدولة.

حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرون التنفيذيون وموظفو الغرفة وشركة SARI للاستشارات الإدارية.

وأكد عبدالله المويجعي أهمية الابتكار ودوره في صناعة الفرص وتطوير الخدمات في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة عجمان تعتمد منهجية الابتكار لتحسين وتطوير خدماتها ورصد الأفكار والمقترحات لموظفيها وأعضائها.

وأشاد بجهود الإمارات في مجال الابتكار واعتماده كسياسة للتطوير واستشراف المستقبل، مؤكداً أن الفعاليات السنوية في مجال الابتكار عززت من ثقافة الابتكار لدى المؤسسات والأفراد لتتبوأ المركز الأول عربياً و34 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.

تناولت الحلقة النقاشية أهمية استخدام الابتكار واستشراف المستقبل في المؤسسات بهدف تطوير البرامج ودمج السياسات المستقبلية وتعزيز فكر وثقافة الابتكار في الجهة وجعلها عملاً مؤسسياً مع أهمية تطبيق أنشطة وإجراءات فعالة للتشجيع على توليد أفكار ابتكارية من كافة الأطراف مثل الموظفين والمتعاملين والشركاء، إلى جانب التقييم المستمر ورفع التقارير الدورية للاطلاع على الجهود المبذولة في الجهة بخصوص الابتكار مع قياس وتحليل ومتابعة النتائج.

وتعرف الحضور على المجالات الرئيسية للابتكار واستشراف المستقبل في الغرفة والتوجهات والمحركات المستقبلية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تناولت الحلقة أهم التوجهات العالمية في مجال عمل الغرفة.

وأوصت الحلقة بأهمية تحفيز شباب الأعمال على اعتماد النهج الإبداعي والابتكاري في تنفيذ وإدارة مشروعاتهم، الأمر الذي يصب في تطوير المنتجات والخدمات، ويضمن نجاح واستدامة المشاريع. كما أكدت الحلقة النقاشية أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إطلاق مبادرات نوعية لخلق فرص أعمال جديدة للشباب.

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