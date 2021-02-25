شرطة رأس الخيمة: الإمارات حولت الأفكار المبتكرة إلى نموذج عمل لتقديم خدمات متميزة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت شرطة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق رسالتها السامية، المتمثلة في تشجيع المبدعين على المساهمة في خدمة توجهاتها الرشيدة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى نموذج عمل، يسعى للتطوير وتقديم العمل المتميز والرائد، والموارد اللازمة لدعم المفاهيم الجديدة والأفكار المبتكرة.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية دور الابتكار في إدارة وتطوير وتحديث كافة الخدمات الحكومية، حيث يعد عنصراً أساسياً ضمن منظومة الابتكار.

وقال اللواء النعيمي - بمناسبة فعالية «الإمارات تبتكر»: إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تسعى من خلال الابتكار، إلى تسخير المعرفة لخدمة التنمية والإبداع، والمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة الإمارات، ورؤيتها الثاقبة في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، بكل تميز واقتدار، لتوفير جودة حياة كريمة للجميع، بما يتناسب مع طموحاتهم، وتتماشى مع تطلعاتهم، وتلبي احتياجاتهم، ما أهلها لتكون نموذجاً رائداً على مستوى العالم، يحتذى به في التقدم والتطور، وتعتبر خطوة رائدة خطتها الدولة لتكون مصدر ثراء علمي، بهدف تعزيز وتطوير الخبرات، وإخراج الابتكارات الواعدة إلى حيز الوجود.

ملتقى

من جانب آخر، أكد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - خلال حضوره ورشة ملتقى خبراء الابتكار، التي نظمتها شرطة رأس الخيمة، بعنوان «قصة نجاح الابتكار الحكومي في دولة الإمارات» - على ما تمتاز به دولة الإمارات من فريق عمل مختص في متابعة قيمة الابتكار والجودة، يتمتع بروح محبة للعمل والتعلم والتطور، من أجل الحفاظ على التوجه الاستراتيجي، والرؤية الهادفة إلى جعل الإمارات من أكثر دول العالم أمناً وأماناً.

وتضمنت الورشة جلسة حوارية، أدارها النقيب حمد علي الشحي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإدارة العامة للعمليات المركزية، استضاف خلالها عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، التي استعرضت العديد من المحاور، ومنها التعريف بمفهوم الابتكار، وعرّفت بدور حكومة الإمارات الرشيدة في عملية الابتكار المتميز، وأهم ما يقدمونه لجميع الجهات الحكومية من دعم وتشجيع، وتناولت الهدف من إنشاء منصة الابتكار والمعايير الخاصة فيها، وإبراز خطوات الحكومة ومبادراتها للتشجيع على تبني منظومة الابتكار في الحياة العملية، بالإضافة إلى أدوات الابتكار، وعن دور الابتكار في تطوير العمل، وتحدثت عن الجوانب الإيجابية التي يحدثها الابتكار، وكيفية التغلب على العقبات التي قد تعترض سير العمل، وفقاً للتوجيهات والدعم الكبير الذي تتلقاه الجهات الحكومية على مستوى الدولة، من القيادة الرشيدة، لتتبوأ أعلى المراكز محلياً وعالمياً، للارتقاء بمستويات مشرفة، ترفع اسم الدولة عالياً، بما يتناسب مع إمكاناتها الكبيرة في مجال التطوير والتحديث المستمرين في عالم الابتكار.

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