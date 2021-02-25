موظفو «الإمارات دبي الوطني» ينضمون إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، ينضم بموجبها موظفو البنك إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 59 دولة حول العالم لهم.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد نعيم محمد شريف الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالنيابة، فيما وقعها عن طرف البنك، أحمد الشرياني، نائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة المشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والمقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والملازم يحيى علي، ممثل قطاع الاتصال الحكومي في لجنة بطاقة إسعاد، ومن طرف البنك عايدة أحمد تركي، نائب الرئيس، رئيس الحوكمة والجودة والاستراتيجية والعقارات، ومريم محمد راشد المزروعي، مساعد مدير قسم المشتريات والعقارات.

وأكد العميد نعيم الخطيب: أن تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يعد نهجاً تتبعه القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائماً على دعم الجهود والبرامج المشتركة المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق ورفع مستوى السعادة لدى الموظفين، مشيراً إلى أن برنامج «إسعاد» أُنشئ بهدف تعزيز الولاء المؤسسي لدى الموظفين ورفع مستوى السعادة لديهم.

ومن جانبه قال أحمد الشرياني: يسعدنا التعاون مع شرطة دبي في إطار برنامج إسعاد المخصص لموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وباعتبارنا بنكاً نشأ ونما في دولة الإمارات العربية المتحدة، نؤكد على التزامنا الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئات الحكومية، كما نثمّن عالياً الخدمات الجليلة التي تقدمها شرطة دبي وكافة المنتسبين إليها ودورهم المحوري في الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا، وتأتي شراكتنا مع شرطة دبي من خلال لجنة بطاقة إسعاد تأكيداً على بالغ تقديرنا لجهودهم العظيمة في خدمة الجمهور، وتعكس سعينا المستمر للمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تحقق توقعات الجمهور، ونتطلع قدماً لمواصلة هذا التعاون المثمر في المستقبل.

ومن جانبها، قالت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، إن شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، ستعزز قدرتنا على تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية مشتركة، تحقق السعادة للمستهدفين، وتسهم في لعب دور مهم للجنة بطاقة إسعاد ضمن الإطار العام الهادف إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وأكدت العامري أن التوسع في الشراكات التي تقيمها لجنة إسعاد ينعكس بشكل إيجابي على مختلف الجهات، لاسيما فيما يخص رفع الكفاءة والإنتاجية لدى موظفي تلك الجهات المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

وتتيح المذكرة انضمام موظفي بنك الإمارات دبي الوطني إلى برنامج «إسعاد»، حيث ستزودهم لجنة بطاقة إسعاد بالبطاقة وكذلك إشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد، كما ويلتزم البنك بموجب المذكرة المساهمة بشكل سنوي في المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها لجنة بطاقة إسعاد.

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية، بأسعار مُخفضة، من خلال توفير العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص، من خلال برنامج مُبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والخصومات، والحصول على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز مستويات أدائهم.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

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