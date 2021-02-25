مستثمر صيني يشتري لوحة أرقام 1 X رأس الخيمة ويخصص مركبة فاخرة لها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

دفع إعجاب مستثمر صيني الجنسية إلى التقدم بطلب مباشر لشراء لوحة أرقام السيارات الصادرة من إمارة رأس الخيمة لشرائه لوحة تحمل الرقم 1 كود X وتركيبها على سيارة فاخرة، مؤكداً الاحتفاظ بسعر شراء اللوحة وعدم الإفصاح عن قيمتها، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في قرية إينوك لفحص وتسجيل السيارات بحضور الموظفين المعنيين من هيئة الموارد العامة.

وأكد رجل الأعمال الصيني اكس يان جين اكس يو، الذي يعمل في تجارة السيارات، انه لافتاً إلى أن جمالية لوحة الأرقام الجديدة في رأس الخيمة وتصميمها المميز شكل الدافع الرئيسي لقيامه بشراء اللوحة والتي تبدأ بحرف اسمه، وتركيبها على سيارة فاخرة عمد إلى تخصيصها لهذه اللوحة مما سيضيف المزيد من اللمسة الجمالية على السيارة، معربا عن شكره لهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة المشرفة على إصدار لوحات أرقام السيارات المميزة شكلاً وتصميماً.

وأكدت ميسون محمد الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة، أن حرص المستثمر على اقتناء لوحة أرقام مميزة صادرة من رأس الخيمة يعتبر بحد ذاته دليلا على مدى إعجاب أفراد المجتمع بتصميم هذه اللوحات التي تتخذ من اسم امارة رأس الخيمة شعارا له كما أنه يمثل دافعا لأصحاب المركبات لاقتناء لوحات أرقام السيارات الصادرة من الإمارة.

وأشارت إلى حرص هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة ومصنع الأرقام على توفير كل ما من شأنه خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز مكانة الامارة التي تسير بخطى ثابتة في طريق التطور والتنمية الشاملة على كافة المستويات.

مستثمر صيني يشتري لوحة أرقام 1 X رأس الخيمة ويخصص مركبة فاخرة لهاhttps://t.co/qJKJ6z8imB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kHPdjvNX7O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2021

وأكد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، حرص الشركة على تقديم خدمات راقية تسعد الجمهور الراغبين باقتناء لوحات مركبات تحمل أرقاماً مميزة، مؤكداً أن سعي مستثمر مقيم في الدولة على اقتناء لوحة أرقام مميزة، يؤكد على السمعة المتنامية للشركة وأدائها الفعال، وقدرتها على جذب الراغبين باقتناء الأرقام المميزة لمركباتهم، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير وبشفافية وديناميكية عالية، وبسهولة متناهية تحقق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن "الإمارات للمزادات"، تمنح الأولوية القصوى لرضا المتعاملين وكسب ثقتهم، انطلاقاً من التزامها وسعيها الدؤوب إلى إسعاد الجمهور والمجتمع، باعتباره أولوية الأولويات في دولة الإمارات، مؤكداً التزام "الإمارات للمزادات" بتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، وتوفير خدمة البيع المباشر الإلكتروني بوتيرة دورية، وبأحدث الطرق العصرية والمبتكرة والتي تتميز بأعلى درجات الموثوقية وسهولة الاستخدام.

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