محمد بن راشد يزور معرضي "آيدكس و نافدكس"

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرضي " آيدكس و نافدكس" في العاصمة أبوظبي في يومه الأخير.

وقد تجول سموه في مختلف أجنحة وردهات وقاعات المعرض الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى خمسة أيام مستهلا سموه جولته بالتوقف عند منصة عرض شركة "كاليدوس - Calidus" الإماراتية وشاهد طائرة من تصنيع الشركة الوطنية واستمع من القائمين على المنصة إلى إيجاز حول تقنيات الطائرة والمهام التي يمكن أن تقوم بها ومكوناتها الهندسية والتقنية والتي تم تصنيعها بإيد إماراتية بالكامل.

ثم توجه سموه إلى منصة عرض شركة "Edge" ومجموعة " سينغوليت - Cingulate " الإماراتية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة واطلع على أبرز منتجاتها من التقنيات العسكرية الدفاعية التي يشارك فيها خبراء من الدول الثلاث.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام جولته عند منصة شركة حافلات الوطنية وشاهد نموذجا لمركبة إسعاف ميدانية من إنتاج الشركة واستمع من مسؤولي الشركة إلى شرح عن المركبة ومكوناتها والتقنيات المستخدمة في صناعتها ومهامها الميدانية في إسعاف وعلاج المصابين.

وقد أعرب سموه عن اعتزازه بالنجاح اللافت الذي حققه معرض "آيدكس" في نسخته الخامسة عشرة رغم كل الظروف المستجدة التي أفرزتها جائحة كورونا وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والتواصل الإنساني والاجتماعي بين البشر.

وهنأ سموه فريق العمل الوطني الذي نظم وأدار وأشرف على تسيير شؤون هذا الحدث العالمي بجميع مراحله وصولا إلى إسدال الستار على فعالياته وصولا إلى الهدف الذي تتوج بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض أكان لجهة الدول والشركات المشاركة أم لعدد الزوار وحجم الصفقات التجارية التي تم إبرامها بين الشركات والجهات المعنية من الإمارات ودول أخرى.

وقال سموه: هذا النجاح الذي تحقق لم يأت من فراغ بل هو نتاج جهد ومثابرة وكفاءة فريق عمل وطني مؤهل وكفء يقوده أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن زايد الذي يتابع شخصيا جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بأية مناسبة أو فعالية أو مشروع وطني يقام على أرض دولتنا العزيزة ويدعم شبابنا بتوجيهاته وآرائه السديدة ويبعث فيهم روح العطاء والإبداع في أي عمل يقومون به خدمة للوطن وإعلاء لرايته وتعزيزا لسمعته الطيبة وقيمه الإنسانية النبيلة.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة .. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المرافقين والعسكريين والقائمين على المعرض.

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