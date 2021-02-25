محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة 17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات جاءت في المرتبة 17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة وفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021.

وقال سموه على حسابه في تويتر، "وفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021 .. ووفق استطلاع للرأي شمل 77 ألف شخص في 105 دول جاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميًا في التأثير ..وضمن افضل 15 دولة في العالم في الاستجابة لجائحة لكوفيد 19".

وأضاف سموه "وجاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالميا في اهتمام العالم اعلامياً بشؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام السابق .. وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالميا في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي".

واختتم سموه "نريد أن نرسل رسالة للجميع بأن دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع كافة الشعوب .. ومستمرة في نسج علاقات ايجابية اقتصادياً وتنموياً مع الجميع .. ومستمرة في احتضان ثقافات العالم .. لأننا لسنا دولة في العالم ..بل العالم في دولة".

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