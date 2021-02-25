سلطان الجابر و محمد البواردي يتفقدان «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في نمو وتطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأعرب - خلال زيارته فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) - عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية، مشيداً بجهود الشركات والكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال.

تعاون

إلى ذلك، التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» كلاً من الفريق بيرهانو جولا جيلالجا رئيس أركان قوات الجيش الإثيوبي، وزبيدة جلال وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية، والوفود المرافقة الذين يزورون البلاد حالياً لحضور فعاليات المعرض.

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ورحب البواردي بالضيوف وبحث معهم علاقات التعاون القائمة بين الإمارات وبلدانهم والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي لمعرض «آيدكس» رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء تفشي جائحة «كورونا»، وما يوفره كمنصة عالمية لعرض أحدث المعدات والأنظمة الدفاعية والعسكرية.

وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع قام بجولة تفقدية في «آيدكس 2021» يرافقه عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وزار البواردي خلال الجولة عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في آيدكس منها جناح الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأردنية، والتي عرضت آخر ابتكاراتها وصناعاتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية والأمنية.

واستمع لشرح المشاركين في المعرض حول منتجاتهم الدفاعية وآخر التطورات التي يشهدها العالم في مجال الأنظمة والأسلحة الدفاعية وعن أهمية المشاركة في المعرض والوقوف على أحدث التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية.

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